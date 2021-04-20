Франция, Англия, Румыния и США - направления сегодняшнего иранского кино

В его двенадцатом международном показе короткометражный фильм «Склад» Хосейна Торкджуша получил награду за лучший короткометражный фильм на кинофестивале «Румынские мечтатели».

Торжества победителей кинофестиваля пройдут в режиме онлайн в Румынии 18 мая.

Фильм «Домино» режиссера Лале Барзегара, также получил приз зрительских симпатий за лучший фильм на 6-м международном кинофестивале в Бермане в Германии.

Фильм получал награду после номинации за лучший фильм на 53-м Международном кинофестивале Хафф в Германии, а также на 2-м Международном кинофестивале кино Рамбос во Франции.

Полнометражный документальный фильм «В окрестностях Луны», снятий Мортезой Шабани и будет впервые показан на Международном фестивале документального кино Hutdox в конкурсной секции.

Мультфильм «Солнце неба, Солнце плиток», который ранее участвовал в 24-м Международном кинофестивале SIFF, 16-м Афинском фестивале анимации и 14-м Международном кинофестивале детских фильмов в Бангладеш, появился на Лондонском курдском кинофестивале.

Лондонский кинофестиваль курдских фильмов пройдет с 2001 года, а двенадцатый фестиваль пройдет онлайн с 16 по 27 апреля.