Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной программе завершился

Заседание Совместной комиссии, начавшееся сегодня вечером в Гранд Отеле Вена, закончилось несколько минут назад, и переговоры планировалось продолжить на следующей неделе.

На этой встрече главы переговорных делегаций стран-членов ядерной сделки обсудили последний статус технических переговоров и первоначальные проекты текстов, а также то, как переговоры будут продолжаться.

На сегодняшнем заседании Совместной комиссии председатель иранской делегации Аббас Аракчи подтвердил принципы и позиции Исламской Республики Иран в отношении ядерной сделки и пути, по которому следует идти, и дал оценку нынешнему процессу переговоров, несмотря на существующие трудности и проблемы.‌