20 апр. 2021 г., 18:55
Journalist ID: 2388
News Code: 84303357
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Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной программе завершился

Заседание Совместной комиссии по иранской ядерной программе завершился

Тегеран, 20 апреля, ИРНА - Заседание Совместной комиссии, созванное для обзора результатов переговоров и консультаций рабочих групп по двум направлениям: снятие санкций и ядерная проблема, завершилось несколько минут назад.

Заседание Совместной комиссии, начавшееся сегодня вечером в Гранд Отеле Вена, закончилось несколько минут назад, и переговоры планировалось продолжить на следующей неделе.

На этой встрече главы переговорных делегаций стран-членов ядерной сделки обсудили последний статус технических переговоров и первоначальные проекты текстов, а также то, как переговоры будут продолжаться.

На сегодняшнем заседании Совместной комиссии председатель иранской делегации Аббас Аракчи подтвердил принципы и позиции Исламской Республики Иран в отношении ядерной сделки и пути, по которому следует идти, и дал оценку нынешнему процессу переговоров, несмотря на существующие трудности и проблемы.‌

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