Иностранные компании выразили готовность сотрудничать с иранскими производителями запчастей

«Производители автозапчастей в прошлом поддерживали контакты с иностранными компаниями, особенно в области обмена технологиями, но в последние годы связь была прервана из-за вопроса о санкциях, и строгость санкций была такой, что даже электронные письма, отправленные компаниями, были не отвечены», - рассказал он.

«Благо санкций для нас было то, что мы встали на ноги и сосредоточились на локализации производства, но в целом общение с миром необходимо для развития деятельности, а не отставания от потока производства и технологий», - отметил он.

По его словам, «если санкции будут сняты, у иранских производителей запчастей появится серьезная тенденция к экспорту запчастей из-за повышения обменного курса».