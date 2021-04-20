20 апр. 2021 г., 16:49
Journalist ID: 2388
News Code: 84303240
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Иностранные компании выразили готовность сотрудничать с иранскими производителями запчастей

Иностранные компании выразили готовность сотрудничать с иранскими производителями запчастей

Тегеран, 20 апреля, ИРНА - Генеральный директор крупнейшего в Иране производителя автозапчастей Надер Саха заявил о желании некоторых иностранных компаний установить сотрудничество и совместные взаимодействия с иранскими производителями автозапчастей.

«Производители автозапчастей в прошлом поддерживали контакты с иностранными компаниями, особенно в области обмена технологиями, но в последние годы связь была прервана из-за вопроса о санкциях, и строгость санкций была такой, что даже электронные письма, отправленные компаниями, были не отвечены», - рассказал он.

«Благо санкций для нас было то, что мы встали на ноги и сосредоточились на локализации производства, но в целом общение с миром необходимо для развития деятельности, а не отставания от потока производства и технологий», - отметил он.

По его словам, «если санкции будут сняты, у иранских производителей запчастей появится серьезная тенденция к экспорту запчастей из-за повышения обменного курса».

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