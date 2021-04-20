Иран находится на одном уровне с развитыми странами мира по снабжению деревень электроэнергией

Али Чехеламирани во вторник на церемонии открытия электроснабжения 62 сел страны отметил: «на данный момент завершено электроснабжение 57 тысяч 755 сел страны с распределительной сетью 250 тысяч километров».

«31% электросетей страны предназначен для обслуживания 21 миллиона человек, проживающих в сельской местности», - добавил он.

Чехеламирани сослался на планы Минэнерго на 2021 год и сказал: «В этом году планируется подача электроэнергии в 250 деревень страны».

«В этом году Минэнерго введет в эксплуатацию 290 проектов с кредитом в 66 миллиардов туманов в стране», - заключил он.