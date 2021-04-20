20 апр. 2021 г., 13:41
Journalist ID: 2388
News Code: 84302972
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Иран находится на одном уровне с развитыми странами мира по снабжению деревень электроэнергией

Иран находится на одном уровне с развитыми странами мира по снабжению деревень электроэнергией

Тегеран, 20 апреля, ИРНА - Менеджер проекта по электроснабжению сельских районов Ирана Али Чехеламирани, ссылаясь на средний мировой показатель в 85% электроэнергии в сельской местности в мире в 2020 году, сказал, что среднее энергоснабжение деревень Ирана составляет 99,7%, что соответствует уровню развитых стран мира.

Али Чехеламирани во вторник на церемонии открытия электроснабжения 62 сел страны отметил: «на данный момент завершено электроснабжение 57 тысяч 755 сел страны с распределительной сетью 250 тысяч километров».

«31% электросетей страны предназначен для обслуживания 21 миллиона человек, проживающих в сельской местности», - добавил он.

Чехеламирани сослался на планы Минэнерго на 2021 год и сказал: «В этом году планируется подача электроэнергии в 250 деревень страны».

«В этом году Минэнерго введет в эксплуатацию 290 проектов с кредитом в 66 миллиардов туманов в стране», - заключил он.

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