20 апр. 2021 г., 12:59
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Иран не пойдет на уступки вне рамок ядерной сделки

Иран не пойдет на уступки вне рамок ядерной сделки

Тегеран, 20 апреля, ИРНА - Технически возможно отменить санкции, нарушающие СВПД, и восстановить ядерную сделку в полной мере в короткий срок. Об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии во вторник.

"Мы не торопимся договариваться, чтобы реализовать свое очевидное право, и не готовы пойти на уступки вне рамок СВПД", отметил он во вторник на своей пресс-конференции.
По его словам, несмотря на некоторые утверждения США в короткий срок могут возвращаться к своим обязательствам по ядерной сделке. "Мы также быстро можем проверить их действия в короткий срок, и сразу вернемся к своим обязательствам", подчеркнул он.
В Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и ФРГ). 

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