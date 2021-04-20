Иран не пойдет на уступки вне рамок ядерной сделки

"Мы не торопимся договариваться, чтобы реализовать свое очевидное право, и не готовы пойти на уступки вне рамок СВПД", отметил он во вторник на своей пресс-конференции.

По его словам, несмотря на некоторые утверждения США в короткий срок могут возвращаться к своим обязательствам по ядерной сделке. "Мы также быстро можем проверить их действия в короткий срок, и сразу вернемся к своим обязательствам", подчеркнул он.

В Вене проходят переговоры между Ираном и международными посредниками (Франция, Великобритания, Россия, Китай и ФРГ).

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