Тегеран согласится на посредничество Ирака для снижения напряженности в регионе: посол Ирана

Ирадж Масджеди, посол Ирана в Ираке, заявил в эксклюзивном интервью ИРНА сказал: «Похоже, что международная ситуация и региональная среда создали более позитивную атмосферу для решения некоторых проблем между Ираном и другими странами».

Что касается присутствия американских войск в Ираке, он заявил: «Присутствие американских войск в Ираке не отвечает интересам Ирака и региона, и только вооруженные силы Ирака и региона могут обеспечить их безопасность».

Посол Ирана в Ираке также сообщил о судебном преследовании по делу об убийстве генерала Сулеймани и Абу Махди аль-Мохандеса: «Это дело ведется двумя странами в четырёх аспектах: судебном, правовом, политическом и международном».

Он сказал, что отношения Тегеран-Багдад и сотрудничество в различных областях расширяются. «Экспорт электроэнергии и газа Ирана в Ирак будет продолжаться, и мы ожидаем, что иракские друзья улучшат условия для оплаты требований быстрее и быстрее».

Что касается академической деятельности двух стран, Масджиди пояснил, что были достигнуты договоренности об открытии филиалов двух иранских университетов в Ираке (Исламский университет Азад и Университет медицинских наук), и что с Ираком ведутся хорошие переговоры в области кино.