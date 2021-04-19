19 апр. 2021 г., 21:17
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News Code: 84302191
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Зариф провел встречу с президентом Индонезии

Зариф провел встречу с президентом Индонезии

Тегеран, 19 апреля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел в понедельник переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо.

Глава МИД Ирана и президент Индонезии обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних  отношений.

В ходе встречи министр иностранных дел подчеркнул готовность Исламской Республики Иран к дальнейшему развитию братских отношений между двумя странами и высоко оценил принципиальную позицию Индонезии в Совете Безопасности ООН по СВПД и выполнению резолюции 2231 по иранской ядерной сделке.

указав на переговоры со своим индонезийским коллегой, Зариф выразил удовлетворение развитием объема товарооборота между двумя странами и согласием обеих сторон использовать возможности Совместной экономической комиссии и другие стратегии для укрепления торгово-экономических отношений между двумя странами.

Глава иранской дипломатии, который находится с официальным визитом в Индонезии  провел переговоры с министром иностранных дел страны Ретно Марсуди.

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