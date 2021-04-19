Товарооборот Ирана с прикаспийскими государствами составил $2.5 млрд

"Объем товарооборота Ирана с четырьмя прикаспийскими странами (Россия, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан) в прошлом году составил 6,242 млн т. на сумму 2,525 млрд долларов", сказал он.

"Общий объем иранского экспорта в Россию, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан составил 3 125 070 тонн на сумму 1 320 856 046 долларов", добавил Латифи.

По его словам, больше всего иранские товары закупил Азербайджан — 510 987 242 доллара. Второе место заняла Россия 504 575 624 доллара.

Латифи отметил, что объем иранского импорта из прикаспийских стран составил 3 117 266 тонн на сумму 1 203 847 104 доллара, 1 070 256 262 доллара (более 89%) из которого было из России.