ЮНЕСКО рассмотрит внесение в список Всемирного наследия "город Караван-сараев" в Иране

"Город Меямей известен как "город караван-сараев". В нем 10 караван-сараев, имеющих историческую ценность, и эти караван-сараи, при наличии необходимых условий, будут внесены в список Всемирного наследия Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО)", сказал Дуст-Мохаммади.

"Существование Караван-сарая Меямей, Спанджа (Джаханабад), комплекса Караван-сарая Миандашт, включающего три караван-сарая, караван-сарай Аббасабада, Альхак, Садрабад, Мохаммадабад Поле-Абришам и Шарифабад показывает историческое значение этого города", сказал он.