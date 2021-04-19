МИД: на переговорах в Вене был достигнут прогресс

"Переговоры (по совместному всеобъемлющему плану действий) в Вене идут в правильном направлении", сказал в понедельник Хатибзаде на пресс-конференции.

"То, что происходит в Вене, является техническими переговорами о снятии санкций США и возвращении Соединенных Штатов к их обязательствам по СВПД", добавил он.

"Мы находимся на сложном этапе и стремимся обеспечить интересы народа. Мы считаем, что переговоры идут в правильном русле", указал он.

"Процесс осуществления консультации будет проще, если Соединенные Штаты решат отойти от неудавшегося наследия (бывшего президента США Дональда Трампа и выполнить взятые на себя обязательства", резюмировал Хатибзаде.

Иран всегда приветствовал диалог Саудовской Аравией

Комментируя сообщения СМИ о переговорах Ирана с Саудовской Аравией, Хатибзаде отметил, что Тегеран всегда выступал за диалог с Эр-Риядом. "Мы видели эти сообщения в СМИ. Важно то, что Иран всегда приветствовал диалог с Королевством Саудовская Аравия, считая, что он в интересах народов двух стран, а также мира и безопасности в Европе. Подобный подход сохранится", сказал Хатибзаде.