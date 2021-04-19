80% прививок против коронавируса сделано в 10 развитых странах

«Такое событие считается неудачей для CEPI, GAVI, ВОЗ и COVAX и всех международных организаций. Мы должны бороться с несправедливостью путем сотрудничества и прозрачности», отметил Намаки на заседании Хельсинкского форума на тему укрепления сотрудничества между европейскими странами, странами Персидского залива, Восточного Средиземноморья и Северной Африки на фоне пандемии COVID-19.

По его словам, мир борется с коронавирусом уже более 15 месяцев. В этот период около 135 млн человек заразились коронавирусом в мире, 3 млн из которых умерли.

«Здоровье не признает никакой политической и географической границы», отметил он, добавив, что пандемия COVID-19 показала неготовность международного сообщества для противостояния одной пандемии.

Пандемия COVID-19 – это глобальная проблема и имеет глобальное решение. Национальные решения могут помочь только временно. Путем усиления лидерства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), увеличения инвестиций в группы быстрого реагирования, обмена данными, прозрачности и проверки данных в согласованных форматах для преодоления правовых барьеров и передача технологий в страны с низким и средним доходом можно преодолеть эту пандемию», пояснил он.