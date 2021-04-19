Армия Ирана готова установить безопасность на Западной Азии

Он в своем послании по случаю Национального дня армии к военным властям и атташе заявил: «После формирования террористических групп в Сирии и Ираке и создание кризиса в этих странах, Вооруженные силы Ирана сыграли свою роль в борьбе с террористическими группами. Несмотря на распространение и разнообразие террористов и поддержки США и сионистского режима, Движению Сопротивления удалось свергнуть правление террористических групп в Ираке и Сирии спустя почти семь лет и восстановить мир в этих странах».

«Сегодня армия Исламской Республики Иран считается одним из главных факторов для обеспечения безопасности в Персидском заливе, Оманском море и на севере Индийского океана», добавил он.

По его словам, политика максимального давления против Ирана, принятая Соединенным Штатом за последние годы, обречена на провал благодаря сопротивлению иранского народа.

«Сегодняшние реалии событий в регионе и мире показывают, что для того, чтобы противостоять злу и небезопасным действиям Соединенных Штатов и сионистского режима, ответственные страны, приверженные миру и безопасности во всем мире, должны двигаться в направлении международного сотрудничества», отметил он.

«Сегодня, учитывая беспорядки в регионе Западной Азии, которые больше, чем любой другой фактор, затронутый политикой Соединенных Штатов и оккупационным сионистским режимом, Исламская Республика Иран неизбежно предпримет шаги для улучшения своего оборонного потенциала. Массовая продажа оружия странам региона, небезопасное военное присутствие вооруженных сил и поддержка террористических групп со стороны Соединенных Штатов, а также присутствие сионистского режима требуют от Исламской Республики постоянного повышения оборонного потенциала», пояснил генерал Мусави.

Он заключил, что Соединенные Штаты выступают против усиления оборонного и ракетного потенциала Ирана, используя это в качестве предлога для жестких санкций в то время, когда помимо прямой военной угрозы против Ирана, экспортируют больше всего оружия в регион.