Иран попал в список 5 лучших стран, создающих ротора паровой турбины

Он отметил, что ротор турбины мощностью 82,5 МВт создан иранскими экспертами. Чтобы купить данную турбину, необходимо было выделить 3 млн евро для обеспечения необходимой валюты, которая была уменьшена до 350 млрд риалов за счет создания турбины в стране.

Пишаханг сообщил о полной готовности этой компании для выполнения подобных проектов в остальных электростанциях страны. Он также назвал срок реализации проекта 6 месяцев.

«Предыдущим производителем этого ротора была General Electric Company of America. Несмотря на отсутствие доступа к строительной документации, связанным чертежам и возможности связаться с производителем, инженерная группа иранской компании по ремонту электростанций смогла измерить ротор на электростанции и построить внутри ротора турбины методом обратного инжиниринга.

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