19 апр. 2021 г., 12:31
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Порт Лафт – порт ветроловов на Кешме

Порт Лафт – порт ветроловов на Кешме

Бендер-Аббас, 19 апреля, ИРНА – Порт Лафт считается одной из туристических достопримечательностей на юге Ирана, который попал в список национальных объектов страны в 2006 году.

На северо-западной стороне острова, рядом с Персидским заливом, в окружении мангровых лесов, вы найдете красивую деревню с чудными ветряными мельницами. Эта деревня Лафт, расположенная между пышными деревьями и живописными пальмами.


Старая часть деревни содержит первичное ядро в центральной части нынешних построек и образована между морем и холмами вокруг колодцев.
Эта структура является интегрированной и имеет длину примерно один километр и среднюю ширину 170 метров, расположена в нескольких основных направлениях, параллельных побережью, и имеет четыре квартала в центре четырех мечетей, все дома имеют центральный двор и бадгир.


Самой заметной и привлекательной частью в архитектуре острова являются бадгиры (ветроловы), придающие особый образ деревне. Здесь можно найти дома полностью пригодные для местных погодных и климатических условий, но в то же время сохраняющих свою красоту.
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