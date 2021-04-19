На северо-западной стороне острова, рядом с Персидским заливом, в окружении мангровых лесов, вы найдете красивую деревню с чудными ветряными мельницами. Эта деревня Лафт, расположенная между пышными деревьями и живописными пальмами.



Старая часть деревни содержит первичное ядро в центральной части нынешних построек и образована между морем и холмами вокруг колодцев.

Эта структура является интегрированной и имеет длину примерно один километр и среднюю ширину 170 метров, расположена в нескольких основных направлениях, параллельных побережью, и имеет четыре квартала в центре четырех мечетей, все дома имеют центральный двор и бадгир.



Самой заметной и привлекательной частью в архитектуре острова являются бадгиры (ветроловы), придающие особый образ деревне. Здесь можно найти дома полностью пригодные для местных погодных и климатических условий, но в то же время сохраняющих свою красоту.

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