19 апр. 2021 г., 11:53
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Сборная Ирана по тяжелой атлетике отправилась в Узбекистан

Сборная Ирана по тяжелой атлетике отправилась в Узбекистан

Тегеран, 19 апреля, ИРНА - Сборная Ирана по тяжелой атлетике в понедельник отправилась в Ташкент, чтобы принять участие в чемпионате Азии.

Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2021 должен будет состояться в Ташкенте (Узбекистан) с 16 по 25 апреля 2021 года. Это будет 49-й мужской и 30-й женский чемпионат Азии.
Сохраб Моради, Али Давуди и Киануш Ростами – три иранских штангиста, которые в случае успеха в чемпионате Азии, могут участвовать в ОИ-2021 в Токио.

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