Сборная Ирана по тяжелой атлетике отправилась в Узбекистан

Чемпионат Азии по тяжёлой атлетике 2021 должен будет состояться в Ташкенте (Узбекистан) с 16 по 25 апреля 2021 года. Это будет 49-й мужской и 30-й женский чемпионат Азии.

Сохраб Моради, Али Давуди и Киануш Ростами – три иранских штангиста, которые в случае успеха в чемпионате Азии, могут участвовать в ОИ-2021 в Токио.