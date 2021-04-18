Сборная Ирана по вольной борьбе стала чемпионом Азии

34-й чемпионат Азии по вольной борьбе среди взрослых прошел 17 и 18 апреля в Алматы, Казахстан, и команда Ирана выиграла чемпионат.

По итогам этих соревнований иранская команда завоевала золотые медали Хасаном Яздани, Камраном Гасемпуром и Али Шабани в весовых категориях 86, 92 и 97 кг соответственно, Алиреза Сарлак, Мостафа Хоссейнхани и Али Савадкухи в весовых категориях 57, 74 и 79 кг завоевали серебряные медали, а Мортеза Гияси и Амин Тахери завоевали бронзовые медали в весовых категориях 65 и 125 кг.

В командном зачете иранская команда выиграла чемпионат с 179 очками, а Индия и Казахстан заняли второе и третье места с 151 и 149 очками соответственно.