18 апр. 2021 г., 20:16
Journalist ID: 2388
News Code: 84299982
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Иранские семена продаются в 63 странах

Иранские семена продаются в 63 странах

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Министр сельскохозяйственного Джихада Казем Хаббази, подчеркнув, что Ирану удалось получить аккредитацию Международной ассоциации семеноводов мира, сказал, что теперь семена, произведенные в стране, могут распространяться и продаваться в 63 странах.

«Иран и Сербия давно поддерживают контакты в сельскохозяйственном секторе», - сказал Казем Хавази репортерам в кулуарах встречи с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в воскресенье вечером.

Ссылаясь на важность вопроса о сельскохозяйственных семенах и способности Ирана производить все виды семян, он сказал: «Сербия также имеет очень хороший опыт в этой области, и этот двусторонний опыт может помочь нам и сделать Иран крупным региональным семеноводческим центром среди соседних стран».

«В этом отношении есть хороший опыт, потому что важной особенностью Ирана является разнообразие климата, которого нет во многих странах-производителях семян, также в нашей стране есть преимущество выращивания семян в холодных районах», - указал он.

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