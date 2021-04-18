Иранские семена продаются в 63 странах

«Иран и Сербия давно поддерживают контакты в сельскохозяйственном секторе», - сказал Казем Хавази репортерам в кулуарах встречи с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в воскресенье вечером.

Ссылаясь на важность вопроса о сельскохозяйственных семенах и способности Ирана производить все виды семян, он сказал: «Сербия также имеет очень хороший опыт в этой области, и этот двусторонний опыт может помочь нам и сделать Иран крупным региональным семеноводческим центром среди соседних стран».

«В этом отношении есть хороший опыт, потому что важной особенностью Ирана является разнообразие климата, которого нет во многих странах-производителях семян, также в нашей стране есть преимущество выращивания семян в холодных районах», - указал он.