18 апр. 2021 г., 20:02
Journalist ID: 2388
News Code: 84299968
0 Persons

Сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией между Ираном и Сербией развивается

Сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией между Ираном и Сербией развивается

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Министр сельскохозяйственного джихада Ирана Казем Хавази подчеркнул обмен техническими знаниями и развитие сотрудничества между Ираном и Сербией.

«У нас очень хорошие отношения со странами Восточной Европы в сельскохозяйственном секторе», - сказал Казем Хавази на встрече с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в воскресенье вечером. «Балканские страны, особенно Сербия, добиваются хороших результатов, и Иран имеет хорошие отношения с этими странами в сельскохозяйственном секторе, поэтому отношения между Ираном и Сербией развиваются в различных секторах», - сказал он.

«У двух стран очень хорошие отношения в области семян с 2015 года, так что во время последнего визита заместителя министра сельского хозяйства Министерства сельскохозяйственного Джихада посетил эти объекты в Сербии и встретился с министром сельского хозяйства страны», - добавил он.

Your Comment

You are replying to: .
7 + 6 =