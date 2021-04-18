Сотрудничество в области торговли сельскохозяйственной продукцией между Ираном и Сербией развивается

«У нас очень хорошие отношения со странами Восточной Европы в сельскохозяйственном секторе», - сказал Казем Хавази на встрече с министром иностранных дел Сербии Николой Селаковичем в воскресенье вечером. «Балканские страны, особенно Сербия, добиваются хороших результатов, и Иран имеет хорошие отношения с этими странами в сельскохозяйственном секторе, поэтому отношения между Ираном и Сербией развиваются в различных секторах», - сказал он.

«У двух стран очень хорошие отношения в области семян с 2015 года, так что во время последнего визита заместителя министра сельского хозяйства Министерства сельскохозяйственного Джихада посетил эти объекты в Сербии и встретился с министром сельского хозяйства страны», - добавил он.