18 апр. 2021 г., 16:23
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News Code: 84299782
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Иран: Создание четкой картины отмены санкций продолжается

Иран: Создание четкой картины отмены санкций продолжается

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Посол Ирана при международных организациях в Вене Казем Гарибабади сказал, что в Вене обсуждают, чтобы создать четкую картину отмены санкций.

«Уточнение и перечисление мер по отмене санкций необходимо для этой прозрачности и для оценки серьезности претензий США о возвращении и полном присоединении к ядерной сделке», - отметил он.

«В основе переговорной команды лежат принципы, установленные Верховным лидером революции в качестве политики системы в этом отношении. Венский комитет по ведению переговоров регулярно сообщает о результатах переговоров высокопоставленным должностным лицам для рассмотрения и принятия решений», - сказал он.

Вчера, помимо заседания Совместной комиссии, были проведены двусторонние и многосторонние встречи между делегацией Ираном на переговорах и членами группы "Пятерка".

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