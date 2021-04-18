Иран: Создание четкой картины отмены санкций продолжается

«Уточнение и перечисление мер по отмене санкций необходимо для этой прозрачности и для оценки серьезности претензий США о возвращении и полном присоединении к ядерной сделке», - отметил он.

«В основе переговорной команды лежат принципы, установленные Верховным лидером революции в качестве политики системы в этом отношении. Венский комитет по ведению переговоров регулярно сообщает о результатах переговоров высокопоставленным должностным лицам для рассмотрения и принятия решений», - сказал он.

Вчера, помимо заседания Совместной комиссии, были проведены двусторонние и многосторонние встречи между делегацией Ираном на переговорах и членами группы "Пятерка".