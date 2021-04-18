20 иранских студентов учатся в Бакинском архитектурном университете

Во время встречи с культурным атташе посольства Ирана в Баку Горбаном Али Промерджаном она сказала, что в настоящее время в университете обучается более 9000 студентов, которые обучаются на семи факультетах, 500 из которых - иностранные студенты из разных стран, из которых 20 - являются студентами из Исламской Республики Иран. 12 из них учатся на степень бакалавра, 4 на степень магистра и 4 на аспирантскую степень.

По словам культурного атташе в Баку, во время встречи Горбан Али Промерджан» на встрече обсуждалось развитие академического сотрудничества между двумя странами.