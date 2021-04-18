Иранский футболист стал лучшим легионером Недели Азии

В недавнем опросе Азиатская футбольная конфедерация (AFC) на прошлой неделе выбрала лучшего континентального легионера, а нападающий иранской национальной футбольной команды и клуба «Порту» Мехди Тареми был выбран в качестве лучшего азиатского игрока, играющего за пределами континента.

Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми, несмотря на выбывание своей команды из Лиги чемпионов Европы на 93-й минуте игры с «Челси» забил уникальный гол. Его гол был высоко оценен многими выдающимися экспертами в мире.