18 апр. 2021 г., 13:45
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News Code: 84299544
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Иранский футболист стал лучшим легионером Недели Азии

Иранский футболист стал лучшим легионером Недели Азии

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Нападающий португальской футбольной команды «Порту» Мехди Тареми выбран лучшим легионером Азии.

В недавнем опросе Азиатская футбольная конфедерация (AFC) на прошлой неделе выбрала лучшего континентального легионера, а нападающий иранской национальной футбольной команды и клуба «Порту» Мехди Тареми был выбран в качестве лучшего азиатского игрока, играющего за пределами континента.

Иранский нападающий «Порту» Мехди Тареми, несмотря на выбывание своей команды из Лиги чемпионов Европы на 93-й минуте игры с «Челси» забил уникальный гол. Его гол был высоко оценен многими выдающимися экспертами в мире.

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