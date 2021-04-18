Иран и Сербия сделали акцент на развитии промышленного и торгового сотрудничества

«Сферы сотрудничества в области промышленности, энергетики, сельского хозяйства и обеспечения необходимых ресурсов для сельскохозяйственного сектора очень важны», - отметил Задбум.

По его словам, «Сербия - одна из немногих стран, которая смогла возродить и успешно развить свою экономику».

Генеральный директор Организации развития торговли Ирана, ссылаясь на заинтересованность иранских бизнесменов в расширении торговых отношений с Сербией, призвал к доработке положений плана действий в области экономического и торгового развития.

Задбум также подчеркнул необходимость облегчения торговли между двумя странами, сославшись на соглашение Ирана о свободной торговле со странами Евразии и созданный положительный потенциал. «Путем заключения и доработки соглашения о преференциальной торговле стороны могут проложить путь к будущему соглашению о свободной торговле», - заключил он.