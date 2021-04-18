Рухани призвал к укреплению международного сотрудничества с Сербией

Рухани на встрече с главой МИД Сербии Николой Селаковичем указал на хорошие отношения двух стран и подписание меморандумов между министрами иностранных дел, и заявил, что Исламская Республика Иран всегда поддерживает национальное единство Сербии.

"Борьба с терроризмом и установление мира, стабильности и безопасности требует сотрудничества и усилий стран", заявил иранский президент, добавив, что Исламская Республика привержен сохранению мира, стабильности и безопсности на Балканах.

Говоря о пандемии Covid-19 в различных странах, включая Иран и Сербия, Рухани выразил готовность страны для научного сотрудничества с Сербией в области борьбы с коронавирусом.

По его словам, с полной отменой санкций и возвращения США к СВПД, возникает новая ситуация для экономических отношений Ирана с миром.

Сербия поддерживает СВПД и мирные цели ядерной программы Ирана

Никола Селакович на этой встрече выразил интересе к расширению с Ираном. "Мы всегда поддерживаем СВПД и мирные цели ядерной программы Ирана, и надеемся на быстрое разрешение проблем в этом отношении", добавил он.

Он заявил, что президент Сербии заинтересован посетить Иран, и после завершения пандемии совершит визит в эту страну.