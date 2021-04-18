18 апр. 2021 г., 12:17
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News Code: 84299338
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Иран и группа "4+1" сегодня продолжат переговоры в Вене

Иран и группа "4+1" сегодня продолжат переговоры в Вене

Тегеран, 18 апреля, ИРНА – Переговоры представителей Ирана и группы "4+1" сегодня в различных уровнях продолжатся в Вене.

Делегации Ирана и стран группы "4+1" обсуждают ядерные вопросы и отмену санкций Вашингтона против Тегерана.
Кроме заседания совместной комиссии по СВПД, вчера прошли двусторонние и много сторонние встречи между иранскими переговорщиками с членами группы "4+1".
Глава иранской делегации Аббас Аракчи в субботу встретился с заместителем генсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой. Главы стран "евротройки" также встретились с Аракчи.
Вчера стороны договорились о продолжении двусторонних и многосторонних переговоров и технических консультаций в дальнейшем.

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