Иран и группа "4+1" сегодня продолжат переговоры в Вене

Делегации Ирана и стран группы "4+1" обсуждают ядерные вопросы и отмену санкций Вашингтона против Тегерана.

Кроме заседания совместной комиссии по СВПД, вчера прошли двусторонние и много сторонние встречи между иранскими переговорщиками с членами группы "4+1".

Глава иранской делегации Аббас Аракчи в субботу встретился с заместителем генсекретаря внешнеполитической службы ЕС Энрике Морой. Главы стран "евротройки" также встретились с Аракчи.

Вчера стороны договорились о продолжении двусторонних и многосторонних переговоров и технических консультаций в дальнейшем.