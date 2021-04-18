В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9

Толчки зафиксированы в 11:11 по времени Тегерана в 28 км от Ганаве. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 91 км от города Бушир.

На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.