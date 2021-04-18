18 апр. 2021 г., 12:01
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News Code: 84299295
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В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9

В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9

Тегеран, 18 апреля, ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,9 в воскресенье потрясло границу провинций Фарс и Бушер на юге Ирана. Об этом сообщил сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.

Толчки зафиксированы в 11:11 по времени Тегерана в 28 км от Ганаве. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 91 км от города Бушир.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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