В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,9

Толчки зафиксированы в 11:11 по времени Тегерана в 28 км от Ганаве. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 91 км от города Бушир.
На данный момент информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Тегеран, 18 апреля, ИРНА — Землетрясение магнитудой 5,9 в воскресенье потрясло границу провинций Фарс и Бушер на юге Ирана. Об этом сообщил сейсмологический центр Института геофизики Тегеранского университета.
Толчки зафиксированы в 11:11 по времени Тегерана в 28 км от Ганаве. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 км. Эпицентр землетрясения находился примерно в 91 км от города Бушир.
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