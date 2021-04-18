Гарибабади: в МАГАТЭ подтвердили начало обогащения урана до 60% в Иране

"Агентство 17 апреля в своем докладе подтвердило, что Иран начал производство UF6 [гексафторид урана], обогащенного до уровня 60% [изотопа] U-235, загружая UF6, обогащенный до 5% U-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на экспериментальном предприятии по обогащению ядерного топлива в Натанзе", отметил Гарибабади.

Он добавил, что Иран сообщил МАГАТЭ о производстве UF6, обогащенного до уровня 55,3%.

Как уточняется, агентство взяло образец произведённого фторида урана для «независимой проверки уровня обогащения, заявленного Ираном».

13 апреля Иран объявил о решении начать обогащение урана до 60%.

Ранее вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что власти страны в ночь на 16 апреля произвели 9 г обогащенного до 60% урана.

Недавнее решение Ирана было принято в ответ на саботаж сионистского режима на ядерном объекте в Натанзе.

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