Военные органы Ирана осознают свою ответственность более профессионально, чем когда-либо: Рухани

Хасан Рухани прибыл по случаю дня армии Исламской Республики Иран заявил об этом. «Каждая нация гордится своей могущественной армией, и каждая армия гордится своим рьяным и великим народом. Нации беззащитны без армий, а армии беззащитны без людей», - отметил он.

«Сегодня, наряду с опытом навязанной войны и наследием священной обороны, военные учреждения Ирана более профессионально, чем когда-либо, осознают свою миссию и ответственность», - сказал он.

По его словам, «Национальная безопасность Ирана зависит от сохранения его территориальной целостности, а сохранение территориальной целостности Ирана может быть достигнуто только при защите национального единства Ирана, а национальное единство Ирана может быть достигнуто только посредством демократии».