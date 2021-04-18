18 апр. 2021 г., 09:00
Journalist ID: 2388
News Code: 84298923
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Военные органы Ирана осознают свою ответственность более профессионально, чем когда-либо: Рухани

Военные органы Ирана осознают свою ответственность более профессионально, чем когда-либо: Рухани

Тегеран, 18 апреля, ИРНА - Заявив, что национальная безопасность Ирана зависит от сохранения его территориальной целостности, президент Хасан Рухани подчеркнул, что сегодня, наряду с опытом навязанной войны и наследием священной обороны, военные органы Ирана осознают свою миссию и ответственность более профессионально, чем когда-либо.

Хасан Рухани прибыл по случаю дня армии Исламской Республики Иран заявил об этом. «Каждая нация гордится своей могущественной армией, и каждая армия гордится своим рьяным и великим народом. Нации беззащитны без армий, а армии беззащитны без людей», - отметил он.

«Сегодня, наряду с опытом навязанной войны и наследием священной обороны, военные учреждения Ирана более профессионально, чем когда-либо, осознают свою миссию и ответственность», - сказал он.

По его словам, «Национальная безопасность Ирана зависит от сохранения его территориальной целостности, а сохранение территориальной целостности Ирана может быть достигнуто только при защите национального единства Ирана, а национальное единство Ирана может быть достигнуто только посредством демократии».

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