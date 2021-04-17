Работы двух иранских фотографов признали лучшими на конкурсе World Press Photo 2021

Основанная в 1955 году организация представила снимки-победители в нескольких категориях. Всего 45 фотографов из 28 стран, в том числе из Ирана были отмечены за высокое качество своих работ и их влияние.

Траурная церемония после смерти Касема Сулеймани в Тегеране.

Фотограф Невша Таваколиан (Magnum Photos для Time)

На этом фото, сделанном 4 января 2020 года, женщины оплакивают смерть генерал-майора Касема Сулеймани на поминальной службе в Тегеране, столице Ирана.

Мечты о полете.

Фотограф Фереште Эслахи (Podium Photos)

Саид Рамин был профессиональным паркурщиком, пока не повредил позвоночный нерв в районе шеи. После травмы он мог только моргать, врачи полагали, что ему будет невозможно даже сидеть в инвалидной коляске. Но спустя годы реабилитации он вернул мобильность своим рукам. Теперь он может управлять своей инвалидной коляской