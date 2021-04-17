В провинции Фарс иранка родила пятерых близнецов

Пять мальчиков появились на свет 9 апреля. Мама чувствует себя хорошо, заверили врачи, но мальчики пока находятся в больнице.

Женщина и её муж уже выбрали имена для мальчиков. Они планируют их назвать Амир Аббас, Амир Реза, Амир Сам, Мохаммад Махан и Мохаммад Мехди.

Отец пятерых близнецов, который работает водителем, сказал ИРНА, что он ищет другую работу, чтобы обеспечить семью.

Город Ламерд находится в 365 км от Шираза на юге Ирана.

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