17 апр. 2021 г., 11:01
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В провинции Фарс иранка родила пятерых близнецов

В провинции Фарс иранка родила пятерых близнецов

Шираз, 17 апреля, ИРНА – 22 летняя женщина из города Ламерд в провинции Фарс родила пятерых близнецов – пять мальчиков.

Пять мальчиков появились на свет 9 апреля. Мама чувствует себя хорошо, заверили врачи, но мальчики пока находятся в больнице.
Женщина и её муж уже выбрали имена для мальчиков. Они планируют их назвать Амир Аббас, Амир Реза, Амир Сам, Мохаммад Махан и Мохаммад Мехди.
Отец пятерых близнецов, который работает водителем, сказал ИРНА, что он ищет другую работу, чтобы обеспечить семью.
Город Ламерд находится в 365 км от Шираза на юге Ирана.
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