Иран подверг критике инструментальное использование Западом оружия массового поражения

Он на заседании СБ ООН на тему необходимости сохранения глобального режима нераспространения ядерного оружия заявил, что следует положить конец злоупотреблениям в вопросе нераспространения оружия массового поражения.

«Оружие массового поражения действительно является самым аморальным и бесчеловечным оружием, когда-либо созданным человечеством, и его разработка, производство, накопление и использование были справедливо запрещены», отметил посол ИРИ при ООН.

По его словам, единственной абсолютной гарантией против использования этого бесчеловечного оружия является его полное уничтожение и гарантия того, что оно никогда не будет разработано.

«Эта благородная цель ясно доказывает внутреннюю ценность режимов нераспространения и разоружения и их важную роль в поддержании международного мира и безопасности», добавил он.

«Тем не менее, авторитет таких режимов и доверие к соответствующим международным институтам в последние десятилетия были серьезно поставлены под сомнение и подорваны, по иронии судьбы в большинстве случаев, не теми, кто стремится разработать оружия массового поражения, а теми, кто злоупотреблял режимами нераспространения для продвижения собственных интересов», подчеркнул иранский дипломат.

Тахт-Раванчи напомнил, что Совет Безопасности молчал, когда химическое оружие, предоставленное Западом, было использовано Саддамом в его агрессии против Ирана, в результате чего были убиты тысячи иранских и иракских граждан.

«СБ ООН также молчал, когда в последние годы некоторые державы оказали сильное давление на Сирию, чтобы отстоять свои незаконные интересы, нарушая Конвенцию о запрещении химического оружия», отметил он.

Постпред ИРИ при ООН заключил, что Иран как жертва химического оружия еще раз осуждает применение такого оружия кем-либо в любой точке мира.

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