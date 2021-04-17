Зариф посетит Индонезию с визитом

Москва, 15 апреля. ИРНА - Участники заседания Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки" (Германия, Франция, Великобритания, Китай, Россия) решили провести в дальнейшем неформальные встречи в разных форматах для обсуждения полного восстановление реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом как передает ТАСС сообщил в четверг постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.