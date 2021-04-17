17 апр. 2021 г., 09:19
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Зариф посетит Индонезию с визитом

Зариф посетит Индонезию с визитом

Тегеран, 17 апреля, ИРНА – Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде сообщил, что министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в воскресенье отправится в Индонезию.

Пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Ирана отметил, что Зариф на встрече с индонезийскими властями обсудит двусторонние и другие вопросы, заинтересованные обеих сторон.

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