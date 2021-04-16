Зариф: Иран и регион не позволят Афганистану вернуться в 90-е годы

Мохаммад Джавад Зариф на веб-семинаре группы «Raisina Dialogue» в присутствии советника по национальной безопасности Афганистана Хамдуллы Мохеба и его индийского коллеги, что уход США из Афганистана является «позитивным шагом». При этом Талибану не следует использовать эту возможность для эскалации конфликта.

Он добавил, что Исламская Республика Иран приветствует ответственный вывод американских войск из Афганистана и считает, что присутствие иностранных войск никогда не было полезным для безопасности региона и Афганистана.

«Мы знаем, что план Талибана состоит в восстановлении Исламского Эмирата Афганистан, но этот план непрактичен и по нему нет общественного согласия. Талибан должен знать, что Афганистан не может вернуться в 1990-е годы», - отметил он.