«Во время совместной встречи Данилова с адмиралом Шамхани, на которой присутствовали представители авиационных чиновников двух стран, ему было дано исчерпывающее техническое объяснение, и было подчеркнуто, что этот трагический инцидент, вызванный человеческой ошибкой, был непреднамеренным», - сказал он.

«В соглашении между адмиралом Шамхани и Даниловым было решено отправить черный ящик на Украину, но после внимательного изучения экспертами Управления гражданской авиации выяснилось, что Украина не имеет необходимых технических возможностей для расшифровки черного ящик, поэтому черный ящик был отправлен во Францию», - добавил он.

Пресс-секретарь Секретариата Высшего совета национальной безопасности Иран назвал распространение неверных новостей, основанных на непонимании Даниловым неверным и заявил, что это может усилить подозрение, что эти заявления сделаны специально для того, чтобы отвлечь общественное мнение и вызвать споры на основе фальшивого контента.