ОАЭИ: иранские ученые достигли уран с обогащением до 60%

«Сделан большой шаг. Мы действовали стратегически в рамках закона и информируем спикера иранского парламента об эволюции ядерной деятельности в рамках закона», - сказал он.

«Мы производим уран с обогащением до 60% и 20% с одновременной закачкой, которая будет завершена в ближайшие один-два дня», - добавил он.

«Сейчас можно делать любое обогащение, что мы хотим, и мы можем сделать это в любое время», - пояснил он.

По его словам, «уран с обогащением до 60% используется для предметов, которые мы помещаем в тегеранский реактор и извлекаем из него молибден. Пока обогащение на направлено на топливо».