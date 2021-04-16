16 апр. 2021 г., 11:26
Journalist ID: 2388
News Code: 84297156
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Аракчи: новые европейские санкции означают ослабление ядерных переговоров

Аракчи: новые европейские санкции означают ослабление ядерных переговоров

Тегеран, 16 апреля, ИРНА - Главный переговорщик Ирана Аббас Аракчи в Вене сказал, что новые санкции ЕС в отношении прав человека означают ослабление переговоров по ядерной программе.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи сказал, что иранская делегация напомнила европейским странам в четверг о переговорах по ядерной сделке, предусматривающих введение так называемых санкций в отношении прав человека и игнорирование террористической атаки на ядерный объект Ирана.

Аракчи отметил, что санкции направлены на срыв переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и к общему соглашению.

«Европейцы не только проигнорировали этот важный акт саботажа, но и ввели новые санкции против Ирана, что было совершенно неприемлемо», - отметил он.

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