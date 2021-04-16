Аракчи: новые европейские санкции означают ослабление ядерных переговоров

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи сказал, что иранская делегация напомнила европейским странам в четверг о переговорах по ядерной сделке, предусматривающих введение так называемых санкций в отношении прав человека и игнорирование террористической атаки на ядерный объект Ирана.

Аракчи отметил, что санкции направлены на срыв переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и к общему соглашению.

«Европейцы не только проигнорировали этот важный акт саботажа, но и ввели новые санкции против Ирана, что было совершенно неприемлемо», - отметил он.