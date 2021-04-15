Иран не стремится вести переговоры, которые оказываются исключительно потерей времени

"Иранская сторона не стремится вести переговоры, которые оказываются исключительно потерей времени", сказал Аракчи, добавив, что за последние два дня иранская делегация провела многочленные консультации с различными делегациями.
"Если переговоры пойдут в конструктивном направлении, которого мы ожидаем, то наша сторона продолжит их. Если же нет - то мы прекратим их", подчеркнул он.
Очередной раунд заседания Совместной комиссии по ядерной сделке прошел в четверг в Вене.
В Вене на прошлой неделе состоялось первое в 2021 году очное заседание Совместной комиссии Ирана и пяти других участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД): России, Китая, Германии, Великобритании и Франции.
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