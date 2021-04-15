В Вене завершились переговоры по ядерной сделке с Ираном

Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене подошло к концу. Принято решение продолжить технические консультации на экспертных встречах.

Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в начале встречи решительно осудил инцидент в Натанзе, связанный с аварией в электросети ядерного объекта, призвав участники ядерной сделки "осудить этот акт, являющийся примером ядерного терроризма и грубым нарушением международного права, без политических соображений".

На встрече помимо делегации ЕС, России, Китая, Германии, Франции и Великобритании присутствуют американские представители, но они не общаются с коллегами из Тегерана напрямую



