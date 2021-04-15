15 апр. 2021 г., 18:06
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News Code: 84296803
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В Вене завершились переговоры по ядерной сделке с Ираном

В Вене завершились переговоры по ядерной сделке с Ираном

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Переговоры по ядерной сделке с Ираном завершились в столице Австрии Вене, переговоры технического характера продолжаются на уровне экспертов.

Заседание Совместной комиссии по ядерной сделке в Вене подошло к концу. Принято решение продолжить технические консультации на экспертных встречах.

Глава иранской делегации, замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи в начале встречи решительно осудил инцидент в Натанзе, связанный с аварией в электросети ядерного объекта, призвав участники ядерной сделки "осудить этот акт, являющийся примером ядерного терроризма и грубым нарушением международного права, без политических соображений".

На встрече помимо делегации ЕС, России, Китая, Германии, Франции и Великобритании присутствуют американские представители, но они не общаются с коллегами из Тегерана напрямую

 
 

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