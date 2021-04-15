15 апр. 2021 г., 17:42
Journalist ID: 2177
News Code: 84296795
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Тегеран и Москва подписали договор о поставках в Иран 60 млн доз вакцины «Спутник V»

Тегеран и Москва подписали договор о поставках в Иран 60 млн доз вакцины «Спутник V»

Тегеран, 15 апреля. ИРНА — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Министерство здравоохранения Ирана подписали договор о поставках 60 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Об этом сообщил в интервью ИРНА посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"В результате интенсивных переговоров через посольство Исламской Республики Иран в Москве с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и при поддержке Министерства здравоохранения и медицинского образования нашей страны был заключен контракт на поставку 60 миллионов доз вакцины, которая является достаточно для вакцинации 30 миллионов человек", заявил посол.

"Согласно этому контракту, с июня по декабрь 60 миллионов доз вакцин будут отправлены в Иран в порядке, указанном в контракте", сказал Джалали.

Джалали также добавил, что Россия и Иран договорились о совместном производстве вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Ирана.

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