Ряд арабских стран пытаются саботировать переговоры по иранской ядерной сделке в Вене

Представители ряда арабских стран, выступающих против СВПД проводят консультации с Соединенными Штатами и «4+1» в Вене, чтобы саботировать переговоры по иранской ядерной сделке в Вене.

В то же время оппозиционные группы собрались в Вене, в том числе у гостиницы для переговоров, в знак протеста против диалога мировых держав с Ираном.

В четверг в Вене возобновляются консультации совместной комиссии по иранской ядерной сделке. В них принимают участие Иран и пять подписантов соглашения - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания. США не участвуют в работе комиссии, однако их делегация присутствует в Вене для неофициальных встреч с некоторыми участниками сделки.