Рухани назвал неправдой обеспокоенность США и Европы обогащением урана до 60%

По его словам, справиться с коронавирусом и сломать санкции являются основным приоритетом правительства в последние 100 дней администрации.

Руахни на церемонии открытия нефтехимических проектов в четверг отметил, что сегодня солдаты дипломатии Ирана попытаются в Вене. "Мы равнодушны к тому, что когда враг вернется к закону, но, безусловно, нет выхода для США и других участников СВПД кроме полного возвращения к резолюции 2231 СБ ООН и ядерному соглашению", заявил иранский президент.

"В этом случае, мы сразу после проверки их действий, вернемся к выполнению всех своих обязательств по СВПД", добавил он.

Рухани назвал неправдой обеспокоенность США и Европы началом обогащения урана до 60% на пути к производству так называемой атомной бомбы.

"До этого мы могли обогащать уран до 60%, сегодня также можем начать обогащение урана до 90%, но мы привержены своим обещаниям и не стремимся к созданию атомной бомбы", подчеркнул он.

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