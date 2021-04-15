Мощность производства нефтехимической продукции достигнет 40 млрд долларов: Зангане

"Мы в прошлом году обещали, что мощность нефтехимической продукции достигнет 25 млн тонн. Несмотря на пандемию COVID-19 и жесткие санкции США против нефтяной отрасли Ирана, мы добились своей цели", отметил он.

Сегодня президент Ирана Хасан Рухани открыл 4 национальных нефтехимических проекта в формате видеоконференции. Общая стоимость проектов достигает 1023 млн долларов и созданы 850 рабочих мест.

Эти проекты будут реализованы в продолжение второго скачка в нефтехимической отрасли, который начался в прошлом году с эксплуатации 13 проектов. При полноценной реализации проектов второго скачка в нефтехимической отрасли, мощности этой отрасли в стране достигнет 100 млн тонн в год.

Генеральный директор национальной нефтехимической компании Ирана Бехзад Мохаммади отметил, что мощность этой отрасли до конца иранского 1399 календарного года (20 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.) достигла 90 млн тонн в год.

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