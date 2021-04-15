В Иране запустили 4 нефтехимических проекта

Общая стоимость проектов достигает 1023 млн долларов и созданы 850 рабочих мест.

Нефтехимический проект по добыче этана на нефтеперерабатывающем заводе Парсиан Сепехр в городе Мехр, отделение этана на нефтеперерабатывающем заводе Парсиан Сепехр в городе Ассалуйе, первая линия по производству полипропиленового катализатора в Шазанде и первая линия по производству тяжелого полиэтилена в Шазанде-4 – четыре проекта нефтехимической отрасли, которые сегодня были введены в эксплуатацию.

Эти проекты будут реализованы в продолжение второго скачка в нефтехимической отрасли, который начался в прошлом году с эксплуатации 13 проектов. При полноценной реализации проектов второго скачка в нефтехимической отрасли, мощности этой отрасли в стране достигнет 100 млн тонн в год. Увеличение мощности нефтехимической отрасли сыграет важную роль в предотвращении продажи сырья.

Генеральный директор национальной нефтехимической компании Ирана отметил, что мощность этой отрасли до конца иранского 1399 календарного года (20 марта 2020 г. – 20 марта 2021 г.) достигла 90 млн тонн в год.

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