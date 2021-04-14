Верховный лидер революции: руководство Корана относится ко всем аспектам человеческой жизни

«Среди различных привилегий священного месяца Рамадан Всемогущий Бог упоминает привилегию ниспослания Корана, и среди всех них Он упоминает руководство Корана», - отметил он.

«Начало Корана начинается с упоминания руководства книги, а после этого в нескольких местах в Коране есть десятки пунктов, в которых говорится о руководстве Корана», - сказал лидер.

«Руководство Корана не ограничивается какой-то ограниченной областью человеческой жизни. Руководство Корана относится ко всем необъятным просторам человеческой жизни. Другими словами, это не для того, чтобы направлять человека в одной части, а в другой части пренебрегать человеческие потребности», - пояснил он.