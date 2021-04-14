Сборная Ирана по греко-римской борьбе стала чемпионом Азии

31-й чемпионат Азии по борьбе прошел в Алматы, Казахстан, 13 и 14 апреля, и в итоге иранская команда завоевала 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали, набрав 194 очка. По итогам этих соревнований команда Ирана в составе Педжмана Паштама, Насера ​​Ализаде, Мехди Бали и Али Акбара Юсефи в весовых категориях 77, 87, 97 и 130 кг завоевала золотые медали. В весовых категориях 55, 67 и 72 кг Дадмарз, Хоссейн Асади и Амин Кавиани Неджад завоевали серебряные медали.

В командном зачете иранская команда выиграла чемпионат с 194 очками, а команды Казахстана и Кыргызстана заняли второе и третье места с 156 и 153 очками соответственно после иранской команды.