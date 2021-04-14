Рухани подчеркнул необходимость продолжения сотрудничества между Тегераном и Анкарой

В телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду вечером Хасан Рухани поздравил правительство и народ с Рамаданом и сказал: «Отношения между двумя странами основаны на дружбе и близости, а также на развитии сотрудничества между двумя странами».

Президент назвал искренние и дружеские отношения с Турцией как с соседней мусульманской страной важными для Ирана, и подчеркнул важность развития и углубления отношений с этой страной в различных политических, экономических и торговых сферах.

Ссылаясь на планы провести 28-ю Совместную комиссию по экономическому сотрудничеству между Ираном и Турцией в мае этого года, Рухани назвал Совместную комиссию дорожной картой для экономических и торговых отношений между двумя странами и выразил надежду, что она будет успешной. «Эта встреча создаст основу для развития сотрудничества в области энергетики, транспорта и торговли, а также товарных обменов между двумя странами в большей, чем раньше», - отметил он.

Подчеркнув необходимость использования всех возможностей сотрудничества между двумя странами для развития и углубления двусторонних отношений, президент отметил использование возможностей частного сектора и экономических компаний, действующих в двух странах, для достижения этой цели.