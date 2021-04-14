Иран: Бездействие ООН и МАГАТЭ сделало сионистский режим более грубым

По данным ИРНА, после недавнего саботажа и террористического акта на обогатительном предприятии в Натанзе Казем Гарибабади написал письмо генеральному директору Международного агентства по атомной энергии.

«Преднамеренное нацеливание на такие ядерные объекты является очень чувствительной мерой безопасности с высоким риском потенциального выброса радиоактивных материалов, что представляет собой преступный ядерный терроризм. Виновные в таком трусливом акте не должны оставаться безнаказанными, и все, кто прямо или косвенно участвовал в этом акте, должны быть привлечены к ответственности как соучастники этого террористического акта», - говорится в письме.

«Исламская Республика Иран ожидает эффективных превентивных мер со стороны МАГАТЭ и его миролюбивых государств-членов против этих грубых заявлений и действий. Любая небрежность в этом отношении будет исключительной ответственностью МАГАТЭ и тех, кто косвенно поддерживает это опасное поведение, закрывая глаза на эти заявления», - подчеркнул он.