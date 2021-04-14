14 апр. 2021 г., 15:25
Journalist ID: 2388
News Code: 84295726
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Рухани: обогащение урана до уровня 60% было ответом на зло

Рухани: обогащение урана до уровня 60% было ответом на зло

Тегеран, 14 апреля, ИРНА – Президент Ирана Хасан Рухани сказал, что запуск центрифуги IR-6 и 60-процентного обогащения был ответом на зло.

«Тот факт, что сегодня мы объявили, что запускаем IR6 в Натанзе или увеличим обогащение до уровня 60%, является ответом на ваше зло. Вы не можете вступать в заговор против иранского народа и совершать преступления в Натанзе», - отметил он.

«Если вы (сионисты, -ред.) хотите нарушить законность мирных технологий Ирана под надзором МАГАТЭ, мы все равно действуем в этих рамках. Ваша работа была ядерным терроризмом, но наша работа законна», - добавил он.

«Когда вы вернетесь к своим обязательствам, мы также вернемся в тот же день», - сказал он.

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