Рухани: обогащение урана до уровня 60% было ответом на зло

«Тот факт, что сегодня мы объявили, что запускаем IR6 в Натанзе или увеличим обогащение до уровня 60%, является ответом на ваше зло. Вы не можете вступать в заговор против иранского народа и совершать преступления в Натанзе», - отметил он.

«Если вы (сионисты, -ред.) хотите нарушить законность мирных технологий Ирана под надзором МАГАТЭ, мы все равно действуем в этих рамках. Ваша работа была ядерным терроризмом, но наша работа законна», - добавил он.

«Когда вы вернетесь к своим обязательствам, мы также вернемся в тот же день», - сказал он.