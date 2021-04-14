14 апр. 2021 г., 14:45
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Иранские вузы принимают студентов из 133 стран мира

Иранские вузы принимают студентов из 133 стран мира

Тегеран, 14 апреля, ИРНА – Студенты из 133 стран в настоящее время обучаются в иранских университетах. Об этом сообщил руководитель Управления по делам зарубежных студентов Афшин Ахунд-Заде в среду.

«В 2013 году 18 тыс. 684 зарубежных студентов обучались в иранских вузах, эта цифра в 2020 году выросла до 57 тыс. 675 студентов», отметил он.
По его словам, 30 тыс. 600 зарубежных студентов обучаются в университетах под эгидой министерства науки, 25 тыс. в Исламском университете Азад и 2000 студентов – в университетах под эгидой министерства здравоохранения.
«57% иностранных студентов, обучающихся в Иране, учатся в магистратуре, 27% - в бакалавриате, 15% - в аспирантуре и 1% - в остальных», добавил он.
Руководитель Управления по делам зарубежных студентов назвал право, персидский язык и литературу и компьютерную инженерию как три наиболее востребованных дисциплины для иностранных студентов в Иране. «Гражданское строительство, управление бизнесом, политология, английский язык и литература, Коран и хадисы, международные отношения и электротехника являются другими популярными направлениями среди неиранских студентов», отметил он.

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