В Иране прокомментировали саботаж на ядерном объекте в Натанзе

«США такими инструментами, как «санкции», «угроза», «лицемерие» и «саботаж» попытаются лишить иранский народ права на достижение ядерного прогресса», написал он в Twitter.

По его словам, «осведомленность в Натанзе» будет сорвать заговор саботажа сионистов и «разум в Вене» приведет к провалу лицемерия американцев.

11 апреля в Иране сообщили об инциденте на ядерном объекте в Натанзе, связанным с системой распределения энергии, не уточнив деталей о происшествии. Позже вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех назвал инцидент терактом и сообщил, что страна «оставляет за собой право на ответные действия».

Следите за нами в Twitter: @irnarussian

