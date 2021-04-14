14 апр. 2021 г., 14:17
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В Иране прокомментировали саботаж на ядерном объекте в Натанзе

В Иране прокомментировали саботаж на ядерном объекте в Натанзе

Тегеран, 14 апреля, ИРНА – Замглавы судебной власти Ирана по международным вопросам и секретарь штаб-квартиры по правам человека Исламской Республики Иран Али Багери-Кани в среду прокомментировал саботаж сионистского режима на ядерном объекте в Натанзе.

«США такими инструментами, как «санкции», «угроза», «лицемерие» и «саботаж» попытаются лишить иранский народ права на достижение ядерного прогресса», написал он в Twitter.
По его словам, «осведомленность в Натанзе» будет сорвать заговор саботажа сионистов и «разум в Вене» приведет к провалу лицемерия американцев.
11 апреля в Иране сообщили об инциденте на ядерном объекте в Натанзе, связанным с системой распределения энергии, не уточнив деталей о происшествии. Позже вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салех назвал инцидент терактом и сообщил, что страна «оставляет за собой право на ответные действия».

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