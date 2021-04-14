14 апр. 2021 г., 13:51
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Пауло Коэльо высоко оценил инициативу иранской деревни

Пауло Коэльо высоко оценил инициативу иранской деревни

Тегеран, 14 апреля, ИРНА - Бразильский прозаик Пауло Коэльо высоко оценил инициативу деревни «Расул Абад» в провинции Хамедан, где улицы и переулки названы в честь шедевров мировой литературы.

«Переулки одной деревни на западе Ирана названы в честь шедевров мировой литературы. Инициатива любителей литературы привели к уникальной позиции этой деревни в районе», написал Коэльо в Instagram.

Переулка "Маленький принц"

Переулки этой деревни названы в честь таких произведений, как «Голестан и Бустан» иранского поэта Саади, «Шахнаме» Фирдоуси, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса, «Алхимик» Пауло Коэльо, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Зеленая миля» Стивена Кинга.
Бразильский прозаик Поуло Коэльо пользуется большой популярностью среди иранцев.

Улица "Сто лет одиночества"

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