Пауло Коэльо высоко оценил инициативу иранской деревни

«Переулки одной деревни на западе Ирана названы в честь шедевров мировой литературы. Инициатива любителей литературы привели к уникальной позиции этой деревни в районе», написал Коэльо в Instagram.

Переулка "Маленький принц"

Переулки этой деревни названы в честь таких произведений, как «Голестан и Бустан» иранского поэта Саади, «Шахнаме» Фирдоуси, «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери, «Сто лет одиночества» Габриэля Маркеса, «Алхимик» Пауло Коэльо, «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Зеленая миля» Стивена Кинга.

Бразильский прозаик Поуло Коэльо пользуется большой популярностью среди иранцев.